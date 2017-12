Estréias marcam Gre-Nal no Beira-Rio Por mais mistério que faça, o técnico Adilson Batista não consegue esconder a escalação do Grêmio para o Gre-Nal deste domingo, às 19 horas, no Beira-Rio. Aos poucos, mesmo fazendo treinos secretos, ele não negou que a sua única dúvida está na defesa, onde o zagueiro Claudiomiro ainda não está totalmente recuperado de uma lesão no joelho. Caso seja vetado, Tiago Prado entra em seu lugar. O maior clássico gaúcho também será marcado por estréias, nos dois times: Tavarelli, Cocito e Rico pelo Grêmio; Fernando Miguel, Kauê, Wellington e Oséas, que deve entrar no segundo tempo, no lado do Inter. Ao contrário de Adílson, Lori Sandri, do Inter, não fez treinos secretos. Mas estava preocupado com o desempenho dos titulares no coletivo de sexta-feira, principalmente na primeira parte, onde a equipe perdeu para o reservas por 1 a 0. Depois de algumas mudanças, como a entrada de Élder Granja em lugar de Bolívar, na ala direita, o time melhorou e virou para 2 a 1.