Estréias no Paulista da Série A-2 Duas estréias de técnicos e um confronto entre o líder e o lanterna. Estes são os destaques das três partidas deste sábado, todas mostradas ao vivo pela televisão, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, que será completada doming o com sete confrontos. Às 15 horas, a TV Cultura transmite o jogo entre Nacional e Taubaté. Na rodada passada, o time da capital perdeu o clássico para o Juventus por 4 a 2, mantendo-se com 19 pontos e saindo da zona de classificação, já que agora é o quinto colocado no Grupo 2. Sem vencer há quatro jogos, o Taubaté, sexto com 17 pontos, promove a estréia do técnico Ivo Secchi, que entra no lugar de Toninho Moura. O ex-time de Secchi, o Noroeste, entra em campo às 19 horas, em Bauru, onde encara o Oeste, com transmissão da Rede Vida de Televisão. O time de Bauru será comandado pela primeira vez pelo técnico Paulo Comelli, que tem a missão de manter a invencibilida de de seis jogos e o Noroeste na quarta posição do Grupo 2, com 19 pontos, o que colocaria o time na segunda fase. Oeste vem de derrota para o líder São Bento, por 2 a 1, e está em sétimo lugar, com 12 pontos, lutando contra o rebaixamento. Mais tarde, às 20h45, o São Bento, único invicto, joga diante da Matonense, pior time da competição. O time de Sorocaba lidera o Grupo 2, com 32 pontos, e se vencer, praticamente garante sua vaga. O time de Matão tem três pontos negativos e está virtualm ente rebaixada. A ESPN-Brasil transmite o jogo. A rodada será completada no domingo, com mais sete jogos. Destaque para o Bandeirante, líder do Grupo 1 com 23 pontos, que tem pela frente o Sertãozinho, na casa do adversário. Nesta fase a briga é para ficar entre os quatro primeiros colocados de cada g rupo. Os dois últimos colocados, também de cada grupo, serão rebaixados para a Série A-3. Confira a 13ª rodada: sábado - 15 horas - Nacional x Taubaté; 19 horas - Noroeste x Oeste; 20h45 - São Bento x Matonense. Domingo - 10 horas - Mirassol x Olímpia; Francana x Taquaritinga; 11 horas - Sertãozinho x Bandeirante; 15 horas - Botafogo x Rio Pr eto; Flamengo x Bragantino; 16 horas - Araçatuba x Comercial; 18h10 - Guaratinguetá x Juventus. Classificação: Grupo 1 - 1)Bandeirante 23; 2) Taquaritinga e Araçatuba 21; 4) Comercial 20; 5) Olímpia 17; 6) Mirassol 16; 7) Sertãozinho 14; 8) Botafogo 12; 9)Rio Preto 11; 10)Francana 6. Grupo 2 - 1)São Bento 32; 2) Juventus 24; 3)Bragantino 21; 4) Noroeste e Nacional 19; 6) Taubaté 17; 7) Oeste e Guaratinguetá 12; 9) Flamengo 9; 10) Matonense -3.