Estrela do Norte derruba o São Paulo Duas rodadas foram suficientes para aparecer a primeira ?zebra? na 36ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior: o São Paulo foi derrotado hoje à tarde, de virada, para o surpreendente Estrela do Norte, de Cachoeiro do Itapemirim-ES por 2 a 1, pelo Grupo Q. Com a derrota, o time paulista terá que decidir uma vaga na segunda fase com o Taubaté, na última rodada. O caminho ficou aberto para o time capixaba, que enfrenta na última rodada o Itabaiana-SE, já eliminado. O São Paulo começou jogando bem e abriu o placar com menos de um minuto, gol de Paulo Matos. Mas com uma marcação cerrada e muita vontade os capixabas foram invertendo a situação aos poucos. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Flávio, do São Paulo, marcou contra, de cabeça. Na segunda etapa, Carlos Renato, de peito, sacramentou a virada. "Eles não são mais crianças e têm que saber o que fizeram. Isso é bom pois nos ajuda a saber quem poderá vestir a camisa do São Paulo no futuro. No jogo, o Estrela parecia o São Paulo e vice-versa", explicou em fala calma o técnico Vizolli, do São Paulo. Pelo Grupo B, o Santos, ao contrário do rival, conseguiu sua segunda vitória na competição. Com gols de Cadu e Luizinho, cobrando pênalti, o time do litoral bateu o Vila Aurora, do Mato Grosso, por 2 a 1, em Ribeirão Preto. Felipe ainda descontou para os matogrossenses. Nos minutos finais da partida, o Vila Aurora ainda desperdiçou a chance de empatar ao perder um pênalti, com Rodrigo Couto. Com a vitória, o Santos abriu vantagem na liderança do Grupo, com seis pontos. O segundo colocado é o Botafogo-SP que, com o empate diante do Democrata, ficou com quatro pontos. Completando a rodada deste sábado, o Paraná aplicou uma goleada de 5 a 0 no Interporto, de Tocatins, e praticamente assegurou uma vaga entre os 32 classificados à próxima fase. Com o resultado, o time paranista não só assumiu a liderança do Grupo V, com seis pontos, como ficou com um saldo de seis gols positivos. O Força, segundo colocado, apenas empatou com o Juventus (2x2) e ficou com quatro pontos. Na última rodada, os dois primeiros colocados se enfrentam. Além dos melhores colocados de cada um dos 22 grupos, classificam-se à próxima fase os dez times de melhor índice técnico. Completando esta segunda rodada da Copa São Paulo, mais 38 partidas serão realizadas neste domingo. Com a exceção dos grupos T, que tem seus jogos marcados para as 9 e 11 horas, e M, que terá seus jogos às 16 e 18 horas, todos os outros terão as partidas de abertura marcadas para as 14 horas, enquanto os jogos de fundo têm início às 16 horas.