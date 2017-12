Estrela Solitária: marcada pré-estréia Os realizadores de Estrela Solitária, filme sobre a vida de Garrincha, baseado no livro de Ruy Castro, estão apressando a finalização da produção para fazer uma pré-estréia no dia 20 de janeiro, quando completam 20 anos da morte do jogador. A exibição deve acontecer em Pau-Grande (RJ), cidade natal de Garrincha. ?Queremos fazer um evento para seus familiares e amigos próximos?, conta a atriz Taís Araújo, que interpreta Elza Soares, uma das companheiras do jogador. Garrincha será vivido pelo ator André Gonçalves. A estréia oficial do filme deve acontecer em março.