Estrela Vermelha é investigado por relações com o crime

A Polícia sérvia está investigando a possível associação da direção do Estrela Vermelha com grupos criminosos e torcedores violentos, informou nesta quinta-feira o jornal Politika. Segundo o diário, os inspetores também analisam as supostas relações do presidente da Federação de Futebol Sérvia, Zvezdan Terzic, e do presidente do Voivodina de Novi Sad, Ratko Butorovic, com membros da máfia. A Polícia investiga quinze transferências suspeitas de jogadores do Estrela Vermelha, além da possível facilitação, por parte de membros da direção do campeão sérvio, da entrada de material pirotécnico com o qual os torcedores protagonizaram incidentes no último domingo no estádio Marakana de Belgrado. O secretário-geral do campeão sérvio, Zoran Damjanovic, nega que o clube tenha ajudado os torcedores a entrar com morteiros utilizados para agredir um policial nas dependências do estádio. Por enquanto, dois torcedores suspeitos de ter sido os principais responsáveis pela agressão foram detidos por um período de 30 dias.