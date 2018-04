Estrelas da Ponte têm futuro incerto Sem descartar a saída de dois de seus principais jogadores, o volante Mineiro e o artilheiro Washington, a Ponte Preta continua treinando para a disputa do torneio Rio-São Paulo. Os dois mais cobiçados jogadores do elenco estão com o grupo, desde domingo à noite, na fazenda Santa Filomena, em Jarinu, distante 80 quilômetros de Campinas. Mas as negociações também não estão paralisadas. O volante Mineiro pode ir para o Cruzeiro, atendendo indicação do técnico Marco Aurélio Moreira. Por outro lado, Washington estaria sendo negociado, por empréstimo, ao São Paulo. O negócio, porém, depende da saída de França para o Bayer Luverkusen da Alemanha e da definição sobre Luis Fabiano, em princípio, já devolvido ao Rennes da França. Esta seria a alternativa do time de Campinas fazer algum dinheiro depois das diversas especulações que colocavam o atacante negociado com clubes do exterior. O Grêmio também entraria nesta disputa, agora sabendo de que a Ponte aceita emprestar seu principal artilheiro por um valor aproximado de US$ 500 mil. Sem dinheiro para grandes investimentos, o clube anunciou alguns jogadores desconhecidos. Na sexta-feira definiu o empréstimo do atacante Paulo César, de 23 anos, do Vasco da Gama, e pode confirmar nos próximos dias o empréstimo do atacante Orlando, revelação do Sampaio Corrêa, do Maranhão. Sábado à tarde, o técnico Vadão comandou o primeiro jogo-treino do time, em Campinas, diante do São Bento. Venceu por 3 a 0, com gols de Marquinhos, cobrando pênalti, Luis Carlos e Jean. Por recomendação da diretoria, Mineiro e Washington não treinaram, o mesmo acontecendo com o meia Piá e o ala Elivélton, ambos contundidos.