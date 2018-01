Estrelas desfalcam 1ª rodada no Rio O combalido futebol do Rio sofreu um novo baque neste fim de semana com a contusão das principais estrelas responsáveis por atrair os torcedores aos estádios: o artilheiro Romário, do Fluminense, o meia Marcelinho Carioca, do Vasco, e até o atacante Lopes, do Flamengo. A bruxa andou solta pelos clubes e foi protagonista de histórias engraçadas e misteriosas na rodada de estréia do Campeonato Estadual. Tarde de sol, temperatura de 35 graus, campo de dimensões reduzidas, poucos torcedores e uma grande festa para Romário estrear pela primeira vez como profissional do Fluminense nas Laranjeiras. Mas, quis o destino que o craque sentisse dores na panturrilha direita durante o aquecimento no vestiário e assistisse ao jogo da sala de musculação. Logo ele que, de acordo com seu fisioterapeuta, Fábio Marcelo, "nada sentiu" durante a semana "intensa" de treinamentos. Os festejos acabaram sendo feitos pelos atletas do Olaria que não enfrentaram o artilheiro e ainda empataram a partida. Já Marcelinho Carioca pelo menos sentiu o gostinho de atuar, por 23 minutos, na vitória contra o América, antes de se contundir sozinho. O curioso na história é que durante a semana ele se queixou de dores na coxa direita e chegou a ser praticamente vetado pelo preparador-físico Bebeto de Oliveira. Foi quando entrou em cena o presidente vascaíno Eurico Miranda e assegurou a presença do novo contratado contra os americanos. Mas, engana-se quem pensa que somente os mais ?idosos" Romário, de 36 anos, e Marcelinho Carioca, 31, foram atacados pelos problemas de contusão. A má sorte para os cariocas começou a se concretizar na sexta-feira com a dores na coxa esquerda de Lopes, 23, aos 30 minutos de coletivo, impossibilitando-o de atuar contra o Friburguense, no domingo. E a tarde que havia começado festiva, porque o time estava treinando no campo do CFZ, pertencente a um dos maiores ídolos do Rubro-Negro, Zico, terminou com a má notícia para os torcedores. E Zico observou tudo à beira do gramado. A corrida, agora, é para recuperar os jogadores, que também não devem atuar pela segunda rodada do Estadual. Mas, como nesta segunda-feira foi dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, alguns dos exames de ressonâncias magnéticas nos jogadores só serão realizados nesta terça-feira.