Estrelas do futebol farão partida em homenagem a Mandela

Estrelas do futebol mundial se reunirão no dia 18 de julho na Cidade do Cabo (África do Sul) para celebrar os 89 anos de Nelson Mandela, informou a Fifa nesta segunda-feira. Uma equipe africana jogará contra um combinado internacional no Estádio Newlands, como forma de tributo ao lendário líder sul-africano que lutou contra o recismo no país que será a próxima sede da Copa do Mundo, em 2010. O evento foi batizado de "90 minutos para Mandela". "Nos sentimos honrados de poder voltar a celebrar - depois de quase uma década - uma partida como homenagear este homem extraordinário que dedicou toda sua vida na luta pelos direitos humanos e pela democracia, nosso querido Nelson Mandela", afirmou o presidente da Fifa, Joseph Blatter. "Nos conhecemos há quase 15 anos", disse Blatter, que acrescentou: "e algo mais do que o futebol nos une; ambos lutamos contra a discriminação e o ideal de um futuro melhor nos impulsiona." Como parte das festividades será realizada uma cerimônia especial em Robben Island, onde o ativista contra o apartheid - política de separação entre negros e brancos no país - passou 18 anos (de um total de 27) preso. Os companheiros do Prêmio Nobel da Paz serão os guias dos convidados, que mostrarão as instalações da antiga prisão e o campo de futebol onde organizavam partidas entre os internos. Aliás, também será mostrado o documentário "More than just a Game" (Mais do que só um Jogo), dirigido pelo cineasta sul-africano Anant Singh e patrocinado pela Fifa, que conta a história das partidas organizadas pelos prisioneiros de Robben Island. O filme estreará no circuito internacional em novembro de 2007. O dinheiro arrecadado com a partida será destinado à programas de apoio a jovens carentes sul-africanos que buscam no esporte uma forma de cidadania.