Estrelas do Vasco treinam pela 1ª vez As estrelas do Vasco - os meias Marcelinho Carioca e Petkovic, além do atacante Marques - treinaram com bola juntos pela primeira vez. A torcida compareceu ao centro de treinamento Vasco-Barra, na Barra, zona oeste do Rio, para acompanhar a atividade. Petkovic voltou a elogiar os recém-contratados e disse que não terá problemas com Marcelinho. "Quanto mais bons jogadores melhor para a equipe", afirmou o sérvio. O zagueiro Wellington Paulo perdeu o vôo e teve sua apresentação adiada para este sábado.