Estrelas pedem desculpas à torcida brasileira por derrota Os principais jogadores da seleção brasileira falaram pouco na saída do vestiário após a derrota para a França neste sábado, por 1 a 0, que tirou o time da Copa do Mundo da Alemanha. E quem resolveu falar, foi claro em seu discurso voltado para o torcedor brasileiro: pediu desculpas. O mais direto no discurso foi o meia Kaká. "Só posso pedir desculpas ao torcedor. Não conseguimos impor o ritmo no jogo, em momento algum fomos a seleção brasileira. O momento de derrota passa muita coisa na cabeça, frustração, tristeza. É triste." Já o meia atacante Ronaldinho, o discurso é rápido e direto. "Não é o momento de falar o que faltou ou o que não faltou, todos sabíamos que precisávamos fazer o melhor pelo Brasil". Para o atacante Robinho, "venceu quem foi o melhor". Ele procura ver algo positivo na eliminação para o futuro, já que sua carreira segue. "A gente aprende muito com as derrotas, saio da primeira com a derrota e espero ganhar na próxima. Agora, fica a tristeza."