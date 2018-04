Estrutura de placar começa a ser montada no Beira-Rio

PORTO ALEGRE - O Internacional informou nesta segunda-feira que já foi iniciada a montagem das estruturas metálicas dos novos placares eletrônicos do Beira-Rio. Assim que for concluída esta etapa, o estádio vai ganhar os dois placares eletrônicos que serão utilizados nos jogos do clube e na Copa do Mundo.

Ainda segundo o clube gaúcho, 97% das obras do estádio visando o Mundial estão prontas. Os procedimentos e vistorias da fase de entrega da arena foram iniciados em 2 de janeiro. O clube garante que o Beira-Rio já está em condições de receber partidas de futebol.

De acordo com vídeo divulgado pelo Internacional, grama artificial está sendo instalada ao redor do gramado e a colocação de refletores está quase concluída, assim como a dos assentos. A membrana da cobertura já recebeu 52 módulos opacos de um total de 65 folhas que formam a estrutura.