Estudante de Togo, de 24 anos, ganha concurso "Miss Copa" Uma estudante togolesa de 24 anos venceu, na noite desta quinta-feira, a primeira edição do concurso "Miss Copa", concorrendo com mais de 1.500 jovens inscritas inicialmente - 32 delas, uma de cada país classificado no Mundial da Alemanha, foram selecionadas para o concurso final. Edwige Madze Badakcu foi a mais votada pelo júri internacional, formado por personalidades do esporte. Além da coroa, ganhou um prêmio em dinheiro de 2 mil euros e um carro conversível que terá de devolver ao fim de um ano. A estudante espanhola María Garrido Báez, de 23 anos, ficou em segundo lugar. A medalha de bronze foi para a estudante equatoriana Katty López Saman, também de 23 anos. O Brasil foi representado por Débora Behrens.