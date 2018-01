Estudantes protestam na frente da CBF Cerca de 50 estudantes com dezenas de balões pretos e faixas com os dizeres ?Fora Ricardo Lixeira? e ?Abaixo a Seleção Titanike? estão na frente da sede da CBF, na rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro, em protesto pela derrota da seleção brasileira para Honduras e a conseqüente eliminação da Copa América. Os torcedores não perdoam o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e entoam vários gritos de guerra, como ?Teixeira, direto prá lixeira? ou ?Ricardo Teixeira, direto prá cadeia?.