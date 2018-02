Estudiantes consegue virada histórica pela Libertadores O Estudiantes La Plata (ARG) conseguiu uma vitória de virada nesta terça-feira que entra para a história da Copa Libertadores: bateu por 4 a 3 o Sporting Cristal (PER), em casa, sendo que chegou a estar perdendo o jogo por três a zero. O gol da vitória, para delírio dos torcedores no Estádio Centenario, foi marcado no último minuto da partida. A partida teve dois tempos distintos. O primeiro tempo foi todo do time peruano. O capitão Jorge ?Camello? Soto marcou os dois primeiros gols (aos 17, de pênalti, e aos 32 minutos) e Amilton Prado (aos 37) completou. No segundo tempo, José Luis Calderón (aos 10, de pênalti, e aos 20 minutos), Mariano Pavone (aos 33) e Pablo Luguercio (aos 45) garantiram a vitória. Com este resultado, a situação do Grupo 2, após duas partidas realizadas, é a seguinte: o Independiente Santa Fe (COL) lidera junto o Bolívar (ambos com quatro pontos), sendo que o Estudiantes é o terceiro (com três pontos) e o Sporting Cristal fica na lanterna, sem pontuar. Os próximos jogos serão: (2/3) Sporting Cristal x Bolívar e (9/3) Independiente Santa Fe x Estudiantes.