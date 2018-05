Estudiantes encara Pohang por vaga na final do Mundial

Atual campeão sul-americano, após bater o Cruzeiro na final da última Copa Libertadores, no Mineirão, o Estudiantes tenta confirmar nesta terça-feira, contra o sul-coreano Pohang Steelers, o seu favoritismo na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. O duelo começa em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, começa às 14 horas, com acompanhamento do estadao.com.br.

Campeã asiática, a equipe comandada pelo brasileiro Sergio Farias tenta surpreender o rival argentino depois de ter eliminado o Mazembe, do Congo, nas quartas de final. Em campo, o atacante brasileiro Denilson, de 33 anos, lutará para voltar a ser decisivo depois de ter marcado dos dois gols da vitória por 2 a 1, de virada, sobre o representante africano.

Já para a equipe argentina, que tem o veterano meio-campista Verón como grande destaque, será o primeiro jogo do clube em um Mundial depois de o time ter disputado, em 1970, a sua terceira final consecutiva da Copa Intercontinental, extinto torneio que antes definia o campeão do mundo. Naquele ano, o Estudiantes foi derrotado pelo Feyenoord, da Holanda, que triunfou por 3 a 2 no placar agregado dos dois duelos decisivos.

Em 1968, o Estudiantes se sagrou campeão mundial ao desbancar o Manchester United, de Bobby Charlton e George Best, na final. Em 1969, um ano antes de cair diante do Feyenoord, a equipe foi superada pelo Milan na decisão.

No time argentino, as maiores esperanças de gol recaem sobre Mauro Boselli, atacante de 24 anos que foi o artilheiro da última Libertadores, com oito gols, e defendeu o Boca Juniors no Mundial de Clubes de 2007.

No confronto desta terça, o Estudiantes também defenderá a supremacia sul-americana no Mundial de Clubes da Fifa até a disputa ao menos da semifinal. Corinthians, São Paulo e Internacional foram campeões em 2000, 2005 e 2006, respectivamente, enquanto Boca Juniors e LDU acabaram batidos nas respectivas decisões de 2007 e 2008.

No time sul-coreano, Sergio Farias ressaltou o fato de o grupo ter mostrado poder de reação nas quartas de final. "O fato de termos vencido de virada na partida contra o Mazembe nos deu mais confiança para enfrentar o duelo contra o Estudiantes, que é um time muito forte e muito experimentado. Será difícil, mas temos fé em nossas forças", disse o treinador.

Um dia depois do duelo entre Estudiantes e Pohang Steelers, o Barcelona, grande favorito ao título, e o Atlante, do México, jogarão pela segunda vaga na decisão.