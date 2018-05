Estudiantes quer voltar às glórias passadas com o Mundial

Campeão da Copa Libertadores em cima do Cruzeiro em pleno Mineirão, o Estudiantes de La Plata tem as conquistas do passado como inspiração para ser o primeiro argentino a levar o Mundial de Clubes da Fifa.

O time argentino surpreendeu a todos vencendo a Libertadores novamente após 39 anos, com um empate em 0 a 0 diante de sua torcida e uma vitória por 2 a 1 em Belo Horizonte. A taça relembrou a melhor fase da equipe, tricampeã sul-americana de 1968 a 1970.

Na Copa Intercontinental, o desempenho não foi tão bom assim: depois da alegria do triunfo sobre o Manchester United em 1968, a equipe de La Plata caiu diante de Milan e Feyenoord nos anos seguintes.

Para obter o segundo mundial de sua história - o primeiro no formato com representantes de todos os continentes -, a aposta é na experiência do veterano meio-campo Juan Sebastián Verón. Nome certo na lista do técnico Diego Maradona para a Copa de 2010, o jogador é torcedor assumido do Estudiantes.

Além disso, é filho de Juan Ramón Verón, que participou da conquista das três Libertadores e da Copa Intercontinental. O técnico Alejandro Sabella não esconde de ninguém que o meio-campo é a principal peça do esquema que mandará a campo nos Emirados Árabes.

A equipe da cidade de La Plata, 50 quilômetros ao sul de Buenos Aires, é considerada uma das mais sólidas e experientes do futebol do país na atualidade.

O time esteve bem no Torneio Apertura argentino até cerca de um mês, quando largou tudo para realizar uma preparação adequada visando ao Mundial. Mesmo assim, fez 31 pontos em 19 partidas - é o atual sexto colocado, mas com um jogo a menos em relação aos outros.

A estreia na competição da Fifa será apenas em 15 de dezembro, já pelas semifinais, contra os congoleses do Mazembe ou o Pohang Steelers, da Coreia do Sul. Porém, o foco está na sonhada decisão com o Barcelona, apontado por todo o elenco argentino como favorito.

A esperança do Estudiantes é repetir as atuações de Vélez e Boca na Copa Intercontinental de 1994 e 2000, quando superaram Milan e Real Madrid, respectivamente. O único representante da Argentina no formato atual do torneio foi o próprio Boca, que caiu diante do Milan por 4 a 2 na decisão de 2007, em gramados japoneses.

As principais ausências serão as do goleiro Mariano Andújar, vendido ao Catânia, e do artilheiro José Luis Calderón, que pendurou as chuteiras há duas semanas, aos 39 anos. Mas a espinha dorsal foi mantida. Além de Verón, o time conta com o zagueiro Desábato, o meia Braña e os gols de Mauro Boselli, que deixou sua marca na decisão da Libertadores.

Quem acompanhou o último treino do Estudiantes em solo argentino foi o próprio Maradona. E o técnico da seleção espera bom papel em Abu Dabi:. "Veremos um grande Estudiantes, que vai nos representar muito bem no Mundial de Clubes. Os torcedores podem ficar tranquilos e todos os argentinos também", garantiu.