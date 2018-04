Estudiantes tem dificuldades, mas vence a primeira no grupo do Cruzeiro

BUENOS AIRES - Uma semana depois de ter sido goleado por 5 a 0 pelo Cruzeiro em sua estreia na Copa Libertadores da América, o Estudiantes se recuperou no grupo 7 nesta quarta-feira ao conseguir uma difícil vitória por 1 a 0 sobre o Deportes Tolima, da Colômbia, em La Plata.

A derrota no Brasil abalou o atual campeão do Apertura argentino, tanto pelo placar em si, quanto pela fraca atuação que o time teve em Sete Lagoas. O resultado abalou a equipe do meia Verón, que teve dificuldades para criar chances de perigo na primeira etapa, já que o Tolima se defendia bem e ainda ensaiava alguns rápidos contra-ataques.

Aos poucos, o Estudiantes se encontrou em campo e chegou ao único gol da partida aos 45 minutos da primeira etapa, quando Barrientos cobrou falta com precisão e venceu o goleiro Anthony Silva.

Com o placar a favor, os anfitriões se soltaram e foram donos do jogo após o intervalo, mas não conseguiram marcar o segundo gol, apesar das boas tentativas do atacante Leandro González, que aos 12 minutos obrigou Silva a fazer ótima defesa e aos 19 acertou o travessão.

O Tolima é o próximo adversário do Cruzeiro, na Colômbia, na próxima quarta-feira. Uma semana depois, no dia 9 de março, o Estudiantes irá ao Paraguai medir forças com o Guarani.