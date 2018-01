Estudiantes vence Independiente e embola Grupo 2 O Estudiantes de La Plata, da Argentina, venceu por 1 a 0 o Independiente de Santa Fé, da Colômbia, nesta terça-feira, em casa, com gol de Luguercio aos 38 minutos do segundo tempo. O jogo foi válido pelo Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o time argentino chegou aos seis pontos e assumiu a vice-liderança da chave, ao lado do Sporting Cristal, do Peru. Apesar da derrota, o Independiente ainda é o líder, com sete pontos. O lanterna é o Bolívar, da Bolívia, com quatro.