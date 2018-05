Estudiantes vence Pohang e vai à final do Mundial de Clubes

Ali Haider/EFE

Atacante Leandro Benítez demonstrou oportunismo para marcar os dois gols do time argentino

ABU DABI - Atual campeão da Libertadores, o Estudiantes confirmou o seu favoritismo e se classificou nesta terça-feira para a decisão do Mundial de Clubes, que está sendo disputado em Abu Dabi, ao derrotar o Pohang Steelers por 2 a 1. A partida foi marcada pela violência do time sul-coreano, que teve três jogadores expulsos.

Agora, o Estudiantes aguarda a definição do seu adversário na decisão, que sairá do confronto entre o Atlante, do México, e o Barcelona. O Pohang Steelers disputará a terceira colocação do Mundial de Clubes contra a equipe que for derrotada na outra semifinal.

O time argentino terá, no sábado, a chance de repetir o feito de 1968, quando superou o Manchester United para conquistar o título da Copa Intercontinental, que definia o campeão mundial. Em 1969 e 1970, a equipe foi superada, respectivamente, por Milan e Feyenoord.

Apesar de ter dominado a partida, o Estudiantes não teve facilidade para conquistar a vitória. O time sul-coreano, mesmo inferior tecnicamente, lutou muito para conter a equipe argentina, mas abusou da violência e das faltas duras. Assim, terminou o jogo com oito jogadores.

Pohang Steelers 1 Shin Hwa Yong ; Kim Taesu (Kazunari Okayama), Kim Hyun Gil , Namkunq Do (Meung Chung Kim), Shin Hyung Min; Kim Junq Kyum , Hwanq Jae Won , Choi Hyo Jin; Denílson; No Byunq Jun e Kim Jae Sung Técnico: Sergio Farias Estudiantes 2 Albil; Rodríguez, Desábato (Cellay), Ré e Núñez; Díaz, Verón , Braña e Benítez (Salgueiro); Boselli e Pérez Técnico: Alejandro Sabella Gols: Benitez, aos 47 minutos do primeiro tempo; Benitez, aos 7 minutos e Denílson, aos 26 minutos do segundo tempo Árbitro: Roberto Rosetti (ITA) Estádio: Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos

O time argentino sufocou o adversário nos minutos iniciais e perdeu boa chance com Boselli, que acertou a trave adversária. E o primeiro gol da equipe saiu apenas aos 47 minutos. Benitez cobrou falta, Boselli tentou cabecear, mas não teve sucesso. Mesmo assim, a bola entrou na meta defendida por Hwa Yong

O Estudiantes ampliou a sua vantagem logo aos sete minutos da etapa final. Verón cruzou, o goleiro sul-coreano falhou, Perez desviou para Benitez, que finalizou e marcou o seu segundo gol na partida.

Aos 11 minutos, Jae Won foi expulso. Mas, apesar da desvantagem numérica, o Pohang Steelers diminuiu com o Denílson, aos 25 minutos. O brasileiro se isolou na artilharia do Mundial de Clubes com três gols. Em seguida, porém, Jae Sung foi expulso, deixando o time sul-coreano com nove jogadores.

Antes do final da partida, o goleiro Hwa Yong também recebeu o cartão vermelho. Com as três substituições já realizadas, o Pohang Steelers teve que improvisar o brasileiro Denílson na meta. E ele contou com a sorte para não ser vazado, já que Rodríguez acertou a trave nos minutos finais do duelo.