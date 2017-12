Estudo afirma que 33 bilhões assistirão à Copa Um total acumulado de até 33 bilhões de espectadores poderá assistir aos 64 jogos da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, segundo relatório da Agência Infront, especializada na comercialização de direitos de transmissão. No total, 250 redes de televisão de 200 países receberão as imagens fornecidas pela produtora Host Broadcast Services (HBS). Na Alemanha, quatro redes de televisão retransmitirão os jogos: as públicas ARD e ZDF, com transmissão de 48 partidas, a TV privada RTL, que passará até oito, e o sistema pago Premiere, exibindo toda a competição. Pela primeira vez, ARD, ZDF e RTL mostrarão imagens em formato 16:9 - o que pode ser um certo incômodo para quem tiver televisão no formato tradicional, pois estes deverão se acostumar a uma imagem recortada. A rede Premiere oferece a opção de ver os jogos com as barras negras - como nos DVDs - ou no formato tradicional de 4:3. Se incluídos os programas que acompanham a transmissão dos jogos, a HBS produzirá um total de 2.200 horas de televisão - 1.000 horas a mais que na última Copa -, com 25 câmeras em cada estádio. No Brasil, o Mundial será transmitido por quatro canais. Na TV aberta, apenas a Rede Globo comprou os direitos de transmissão e passará, ao vivo, 56 das 64 partidas do torneio. Na TV a cabo, SporTV, ESPN Brasil e BandSports adquiriram os direitos e transmitirão todos os jogos do Mundial.