Estudo aponta falhas em estádios da Copa A Fundação Warentest, que publica um respeitado e famoso guia de produtos na Alemanha, divulgou nesta sexta-feira uma avaliação dos 12 estádios alemães que vão abrigar jogos da Copa do Mundo. E o resultado foi preocupante: ?existem algumas falhas graves de segurança?. O estudo da Fundação Warentest ainda não foi divulgado completamente - o que só vai acontecer no dia 19 de janeiro -, mas os responsáveis pela avaliação já adiantaram que o resultado não foi bom. A proteção contra incêndios, por exemplo, ?não é a que deveria ser?. Eles, no entanto, não revelaram quais estádios apresentaram problemas. O Comitê Organizador da Copa de 2006 não quis comentar o resultado do estudo, dizendo preferir esperar a divulgação completa da avaliação. Mas tratou o caso com certa ironia. O porta-voz do Comitê Organizador, Jens Grittner, lembrou a última avaliação dos estádios alemães feita pela Fundação Warentest, em 1989, que foi muito boa. ?É incrível que as notas sejam ruins depois de todo dinheiro investido?, ironizou. Na verdade, foram investidos cerca de 1,4 bilhão de euros nos 12 estádios da Copa de 2006. Alguns foram reformados e outros foram construídos especialmente para a disputa do Mundial, que vai de 9 de junho a 9 de julho. Mas já houve problemas em 3 deles. Em Nuremberg, apareceram fissuras na estrutura das tribunas. Enquanto isso, os estádios de Kaiserslautern e Frankfurt tiveram problemas no teto.