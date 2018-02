Estudo diz que Real foi o clube que pior contratou na Europa

O Real Madrid foi o clube da Europa que teve a pior movimentação na janela de contratações do último verão europeu, é o que afirma um estudo elaborado pela Universidade de Navarra e pela Universidade Internacional da Catalunha sobre o valor das equipes e seus jogadores em função de seu impacto na mídia. Este trabalho diz que o time de Madri foi, depois do Manchester United, o que mais inflou o mercado de contratações, ao trazer por 105 milhões de euros os holandeses Sneijder, Robben, o argentino Heinze e o brasileiro naturalizado português Pepe - o argentino Saviola e o polonês Dudek chegaram sem custo algum - quando seu preço conjunto, no âmbito midiático, não passa dos 75 milhões de euros (aproximadamente R$ 202,5 milhões). Além disso, o Real Madrid não conseguiu acertar o passo com relação às vendas, pois se desfez de 14 jogadores por um preço de 55 milhões de euros (R$ 154 milhões) quando seu valor midiático era de 85 milhões de euros (R$ 238 milhões). Entre compras e vendas, a equipe de Madri experimentou uma descapitalização de 60 milhões de euros (R$ 168 milhões) a mais que o necessário. O caso mais claro de má gestão da entidade comandada por Ramón Calderón, segundo as universidades citadas, é a contratação de Pepe, pelo qual foram pagos 30 milhões de euros (R$ 84 milhões) ao Porto quando seu valor no mercado era de 9,1 milhões de euros (R$ 25,48 milhões). De fato, o zagueiro brasileiro e Robben, pelo qual o Real Madrid pagou ao Chelsea 36 milhões de euros (R$ 100,8 milhões) quando seu valor não passava de 7,3 milhões de euros (R$ 20,44 milhões), são as duas contratações menos rentáveis realizadas nesta temporada pelos principais clubes da Europa. O Barcelona, por outro lado, foi a equipe que pior vendeu na Europa, ao se desfazer de Giuly, Thiago Motta, Saviola e Giovanni van Bronckhorst por um custo de 6 milhões de euros (R$ 16,8 milhões), quando o valor total destes jogadores era de 22 milhões de euros (R$ 61,6 milhões). Em qualquer caso, o clube que pior comprou foi o Manchester United, que pagou 55 milhões de euros (R$ 154 milhões) pelas jovens promessas Nani e Anderson, quando seu valor conjunto não superava os 29,7 milhões de euros (R$ 83,16 milhões). Entre os melhores compradores encontramos Milan, Valencia, Lyon, Barça e Bayern de Munique. Justamente a equipe alemã foi a que realizou a contratação mais rentável da temporada, ao comprar junto ao Werder Bremen o atacante Klose por 12 milhões de euros (R$ 33,6 milhões) quando seu valor era mais do que o dobro (24,7 milhões de euros).