Esvaziado, clássico Fla-Flu acontece em Volta Redonda Este promete ser um dos Fla-Flus mais esvaziados dos últimos anos. Um Flamengo desclassificado do Campeonato Carioca contra um Fluminense mais preocupado com a Copa Libertadores, com muitos jogadores reservas. Para intensificar o cenário de desinteresse, a partida será jogada em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 18h30, devido ao fechamento do Engenhão.