Esvaziado, Paulista define os finalistas A primeira fase do Campeonato Paulista termina neste domingo sem ter empolgado o torcedor. E motivos não faltaram: o regulamento nada convencional, com número ímpar de equipes, o alto preço dos ingressos de arquibancada para os padrões brasileiros (R$ 20,00) e a péssima qualidade de boa parte das equipes. A rodada derradeira tampouco promete grandes emoções para os chamados grandes do Estado. São Paulo, Santos e Palmeiras já estão classificados para as quartas-de-final e cumprem tabela e o Corinthians, eliminado, luta ?apenas? para não ser rebaixado. Mesmo assim, a possibilidade de cair é remota. Basta passar pela Portuguesa Santista para se livrar do descenso. Ainda que perca, dependerá de empate ou vitória do São Paulo contra o Juventus, resultado bastante provável. A primeira etapa do torneio foi marcada por sucessivos protestos dos torcedores, que não compareceram aos estádios por causa do aumento do preço das entradas, que dobrou em relação a 2003. O importante confronto entre Corinthians e Juventus, por exemplo, recebeu só 3.669 pagantes. E tinha um atrativo: a estréia de Oswaldo de Oliveira no comando corintiano. O São Paulo levou mais público ao Morumbi contra o Cobreloa ? quase 55 mil pessoas ?, pela Libertadores, do que em todos os seus jogos do Estadual somados. ?O Paulista é importante, mas não dá para comparar com a importância da Libertadores?, comentou o atacante são-paulino Luís Fabiano. O palmeirense, que lotou o Palestra Itália na maioria das partidas da Série B, em 2003, também não se animou em prestigiar a equipe. O Palmeiras só alcançou número relativamente expressivo no clássico contra o Santos ? 18.387 pagantes. ?É ruim para o Estadual não ter um clássico como Palmeiras x Corinthians?, opina o meia palmeirense Pedrinho. O regulamento apresenta falhas e uma das principais está no cruzamento dos classificados. O campeão do grupo 1 pode enfrentar o vencedor do grupo 2 já na semifinal e não na final como deveria ocorrer. Outro fator que prejudicou a disputa foi a divisão das chaves. A 2 ficou bem mais forte que a 1. O São Caetano, que fez boa campanha, pode acabar fora por ter caído ao lado de equipes mais fortes, enquanto América, Rio Branco e Barbarense, com aproveitamento pífio, têm mais chances de avançar às quartas-de-final, por causa da fragilidade dos rivais. No grupo 1, em que apenas o São Paulo está garantido, restam três vagas para Ponte Preta, Santista, América, Barbarense, Rio Branco, Portuguesa e Atlético Sorocaba. No outro, só há uma para Marília, São Caetano e Santo André ? Paulista, Santos e Palmeiras já se classificaram. As quartas-de-final, disputadas em apenas um jogo, serão realizadas no próximo fim de semana. Apesar dos problemas e do fracasso corintiano, a primeira fase do Estadual teve seus pontos positivos, como a boa média de gols ? 3,28 por partida ?, o ótimo desempenho do Paulista de Jundiaí, os bonitos gols de Vágner Love e Luís Fabiano e algumas belas apresentações do Santos.