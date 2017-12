Esvaziando elenco, Atlético-MG empresta Soutto e rescinde com Pedro Botelho Vice-campeão brasileiro no ano passado, o Atlético Mineiro tinha a meta de manter todo o elenco para a temporada 2016, mas corre o sério risco de perder Jemerson para a França. Mesmo assim, pretende mexer o menos possível no grupo. No máximo apara as arestas para enxugar a folha salarial.