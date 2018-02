Etoile, da Tunísia, bate Pachuca e enfrenta o Boca no Mundial O clube tunisiano Etoile Sahel derrotou o Pachuca, do México, por 1 x 0 no Mundial Interclubes, neste domingo, classificando-se para a semifinal contra o Boca Juniors. O chute desviado do meio-campista Moussa Narry a cinco minutos do encerramento decidiu a envolvente partida em favor dos campeões africanos na capital japonesa. "Estou feliz por termos sobrevivido", declarou o técnico do Etoile, Bertrand Marchand, aos repórteres. "O Pachuca é um time melhor e mais experiente que nós. Estamos ansiosos para enfrentar o Boca, e depois o Milan." Os gigantes argentinos do Boca enfrentam o Etoile na quarta-feira. Campeão europeu, o Milan enfrentará o japonês Urawa Reds ou o time iraniano Sepahan na segunda semifinal na quinta-feira. O Sepahan vai buscar uma vingança de sua derrota para o Urawa na final da Liga dos Campeões Asiática do mês passado, quando as equipes se encontrarem em Toyota na segunda-feira. O Pachuca pode se considerar azarado, já que aguentou a pressão no início e chegou perto do gol com uma cabeçada do atacante Juan Carlos Cacho no travessão aos 15 minutos de jogo. Christian Gimenez tirou tinta da trave com uma cobrança de falta, e o defensor Julio Manzur teve um gol anulado por impedimento na metade do segundo tempo. Mas os sonhos do clube mexicano de um embate lucrativo contra o Boca foram destruídos quando o disparo de Narry entrou na rede depois de desviar no zagueiro Leobardo Lopez. "Jogamos muito bem, mas o resultado foi infeliz", disse o técnico do Pachuca, Enrique Meza. "Dominamos a partida, mas não conseguimos nos impor. Não era para ser." As duas últimas edições do torneio da Fifa foram vencidas por equipes brasileiras. O Internacional surpreendeu o Barcelona com uma vitória de 1 x 0 no ano passado e em 2005 o São Paulo bateu o Liverpool pelo mesmo placar.