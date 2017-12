Eto´o acha que a seleção espanhola merece chegar à final Em artigo publicado nesta terça-feira no diário espanhol Sport, o camaronês Samuel Eto´o afirmou que a Espanha é a melhor equipe da Copa. "Se existe uma equipe que mereça estar na final, essa é a seleção espanhola". E completou: "Eu sei que dizer isso agora pode parecer um pouco despretensioso, e mais ainda vendo os rivais que a Espanha vai ter de enfrentar: nas oitavas, a França; se supera esta fase, seguramente o Brasil. Mas a verdade é que, analisando de forma objetiva, a Espanha é a que está jogando o melhor futebol. Não se pode criticar nada na equipe", argumentou o atacante do Barcelona. Ele aponta, inclusive, o placar da vitória da seleção espanhola . "Sei que, talvez, esteja cometendo um grande erro, mas acho a Espanha melhor do que a França. Aposto 2 a 0 para os espanhóis. Xavi e Puyol estão em um nível impressionante, o que não é nenhuma novidade, já que são os melhores do mundo em suas posições", elogiou, fazendo referência a seus companheiros de clube.