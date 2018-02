Eto´o anuncia volta aos gramados e promete ser artilheiro O atacante camaronês Samuel Eto´o, afastado dos gramados desde setembro devido uma lesão no joelho direito, afirmou que volta a atuar por seu clube, o Barcelona, já no final da semana que vem. E além disso prometeu que será o artilheiro do Campeonato Espanhol. Eto´o se machucou o joelho direito durante uma partida da Liga dos Campeões contra o Werder Bremen, na Alemanha. "O que mais quero é voltar a vestir a camisa do Barcelona no dia 14 de janeiro", falou o jogador que está em Yaounde, capital do Camarões. "Estou decidido a ser o artilheiro desta temporada na Espanha. A diferença para os jogadores que estão na minha frente não é tão grande. Com muito trabalho e sacrifício, posso conseguir", destacou o atacante, que tem quatro gols no campeonato, dez a menos que o atual artilheiro, o malinês Frederik Kanouté. Eto´o também disse que o ideal seria voltar à ativa com sua seleção: "Eu gostaria de voltar aos gramados pela seleção de Camarões, mas não vou esperar até março sem jogar". Os ´leões indomáveis´ apelido da seleção do País africano, estreará em março contra a Libéria pelas eliminatórias para a Copa de Nações Africanas.