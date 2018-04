Eto'o brilha na Inter de Milão; Ranieri vence em estreia no Roma

Eto'o rompeu a defesa obstinada do visitante com um tiro de pé direito aos 16 minutos do segundo tempo e Diego Milito encerrou o assunto, garantindo ao time sete pontos em três jogos.

A Inter de Milão está dois pontos atrás do Sampdoria, que manteve seu início de temporada impecável com uma vitória de 1 x 0 sobre o Atalanta apesar do cartão vermelho de Fernando Tissone, e da Juventus, que derrotou a Lazio por 2 x 0 no sábado.

Uma cobrança de falta de John Arne Riise no penúltimo minuto de jogo deu ao Roma seus primeiros pontos da temporada depois do zagueiro Philippe Mexes igualar o gol de Massimo Maccarone para o Siena, que viu Paul Codrea ser expulso por um segundo cartão amarelo no final do jogo.