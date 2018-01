Eto?o dá a primeira vitória ao Barcelona Com dois gols do camaronês Samuel Eto?o, o Barcelona venceu o Mallorca por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Camp Nou, em Barcelona, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O resultado colocou o time de Ronaldinho Gaúcho na quinta posição na tabela com quatro pontos. Os líderes são Celta e Deportivo, com seis. Em Villarreal, o time homônimo empatou pela segunda vez no campeonato: 1 a 1 com o Sevilla, dos brasileiros Renato e Luís Fabiano. Melhor para os visitantes, que foram a quatro pontos. Confira outros jogos já encerrados: Getafe 1 x 1 Athletic Bilbao, Racing Santander 0 x 1 Cadiz, e Real Sociedad 2 x 0 Alaves. Completam a rodada, ainda neste domingo, Malaga x Espanyol e Zaragoza x Valencia.