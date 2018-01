Eto'o disputará clássico 'Come-Fogo' de Ribeirão Preto no dia 22

Botafogo e Comercial fazem, em Ribeirão Preto, um dos principais clássicos do futebol paulista. Apesar de toda a rivalidade e tradição do confronto, provavelmente nem o mais decisivo duelo das equipes teve os holofotes que um simples amistoso entre elas receberá neste fim de ano. Isso porque estará em campo um dos grandes jogadores do futebol mundial nos últimos tempos, o camaronês Samuel Eto'o.

Uma parceria do Twitter com os dois clubes ribeirão-pretanos trará o ídolo de Barcelona e Inter de Milão para o clássico "Come-Fogo". O confronto amistoso será disputado no próximo dia 22, uma terça-feira, no Estádio Santa Cruz, e a camisa que será vestida por Eto'o está sendo decidida através da rede social.

O torcedor pode votar no Twitter pela participação do atacante com a camisa do Botafogo ou do Comercial, com as hashtags #etoonofogao e #etoonoleao, respectivamente. Eto'o disputará o clássico pelas duas equipes, com tempo de jogo respectivo à porcentagem de votos que cada clube recebeu. Por exemplo, nesta quarta, 59% dos votos pediam o jogador no Botafogo, o que significa que ele atuaria 59% da partida, ou 53 minutos, com a camisa do clube. O Comercial teria o craque nos outros 41% do duelo, ou 37 minutos.

De acordo com a assessoria de imprensa do Botafogo, a ideia da ação partiu do próprio Twitter, que contatou os clubes. A confirmação do amistoso e da participação de Eto'o só aconteceu na última terça-feira. A ideia é explorar o marketing que traz a vinda do jogador, além da arrecadação com bilheteria.

Os detalhes da partida, como os preços dos ingressos, deverão ser apresentados nesta quinta-feira, em um evento na sede do Twitter em São Paulo. Uma nova entrevista coletiva, esta já em Ribeirão Preto, está marcada para o dia 15, com a participação do ex-jogador Raí, que aparece como uma espécie de "embaixador" do duelo. A data da chegada de Eto'o ao Brasil, no entanto, ainda é um mistério.

Samuel Eto'o está com 34 anos e é considerado um dos grandes nomes da história do futebol africano. Atuou na base do Real Madrid, mas foi pelo Barcelona que ganhou destaque, ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Deco, na equipe campeã da Liga dos Campeões de 2005/06. Na Inter de Milão, repetiu o sucesso e conquistou mais uma vez o torneio europeu em 2009/10. Atualmente, está no modesto Antalyaspor, da Turquia.