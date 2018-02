Eto'o diz que é necessário ajudar Ronaldinho Gaúcho

O atacante camaronês Samuel Eto'o elogiou neste sábado o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, com quem voltará a formar uma dupla de ataque letal no Barcelona no jogo contra o Deportivo La Coruña pelo Campeonato Espanhol. "Ronaldinho está bem. O que acontece é que pegam tanto no seu pé e sem razão que me irritam. Caso me dessem o microfone insultaria muitas pessoas, mas depois teria que me desculpar. É necessário ajudá-lo se está passando uma fase negativa", declarou o atacante camaronês. Samuel Eto'o voltou a ser relacionado pelo Barcelona após ficar dois longos meses se recuperando de uma lesão e afirmou que sente-se muito disposto para começar jogando. "Estou muito bem. Trabalhei para jogar e agora depende apenas da decisão do técnico. Trabalhamos com muita intensidade. O que acontece é que apressamos o retorno o máximo possível", concluiu o artilheiro.