Eto'o diz que ninguém tem o talento de Ronaldinho

O jogador camaronês Samuel Eto'o defendeu o colega do Barcelona, Ronaldinho, dizendo que todos passam por momentos difíceis. "Pessoalmente o vi muito tranqüilo. O seu talento não pode ser discutido, ninguém no mundo tem sua qualidade", declarou Eto'o. O camaronês também deu sua opinião sobre o jovem fenômeno do Barcelona, Bojan Krkic, dizendo que o atacante espanhol "tem tudo para tornar-se um grandíssimo" jogador. Eto'o aconselhou Krkic a "ter os pés no chão" e "não ouvir o que diz a imprensa". "Estão prontos para fuzilá-lo no momento em que errar sem dar-se conta de sua jovem idade", disse o jogador. Após três meses sem jogar, por conta de uma lesão na perna direita sofrida durante uma partida contra o Inter de Milão, Eto'o pode voltar ao campo durante o jogo contra o Espanyol.