Eto?o é multado por ofender o Real O atacante camaronês Samuel Eto?o, do Barcelona, foi multado nesta terça-feira pela Federação Espanhola de Futebol em 12 mil euros (cerca de 38 mil reais), por ter ofendido seu ex-clube, o Real Madrid, na festa do título espanhol. Nas comemorações, dia 15 de maio, ele gritou "Madrid, covarde, saúde o campeão", no que foi seguido pelos 100 mil torcedores presentes ao Camp Nou. A pena só não foi maior porque o jogador pediu desculpas publicamente.