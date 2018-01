Eto´o imita macaco para protestar O atacante camaronês Samuel Eto?o - um dos principais destaques da equipe do Barcelona - revelou nesta segunda-feira que imitou um macaco ao marcar um gol na vitória de 4 a 1 sobre o Zaragoza, como um protesto contra os insultos que partiram das arquibancadas do estádio. "Os que me chamam de macaco pagaram ingresso para ver o macaco, e por isso estou imitando um, porque foi isso que vieram ver", afirmou o atacante. O camaronês pediu a solidariedade de "todo o mundo" para lutar contra este tipo de atitude e fez uma crítica. Disse que se o juiz que atuou naquela partida - recebido com hostilidade por conta de erros denunciados pela diretoria do Zaragoza - fosse negro, "o teriam matado".