Eto´o marca gol na vitória de Camarões pelas eliminatórias

Pivô de uma polêmica com um jornalista local, o atacante Samuel Eto´o fez sua parte na vitória de Camarões sobre Cabo Verde por 2 a 0 neste sábado, em casa, pela primeira rodada do Grupo 1 das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2010, que será na África do Sul. Veja também: Eto'o me atacou, afirma jornalista camaronês O jogador do Barcelona fez o segundo gol em cobrança de pênalti - o primeiro foi de Songo -, mas o assunto na capital camaronesa foi a suposta cabeçada que Eto´o deu em um jornalista de rádio após o treinamento do dia anterior. Já nas Eliminatórias Asiáticas, em Seul, a Coréia do Sul tropeçou em casa contra a Jordânia e ficou no empate por 2 a 2 pelo Grupo C. Confira outros resultados nas Eliminatórias Africanas: Grupo 1 Tanzânia 1 x 1 Ilhas Maurício Grupo 2 Namíbia 2 x 1 Quênia Grupo 3 Uganda 1 x 0 Níger Grupo 6 Senegal 1 x 0 Argélia Grupo 7 Botsuana 0 x 0 Madagáscar Grupo 8 Marrocos 3 x 0 Etiópia Ruanda 3 x 0 Mauritânia Grupo 11 Togo 1 x 0 Zâmbia Grupo 12 Malaui 8 x 1 Djibouti