Eto'o marca, mas Inter de Milão só empata na estreia

Em busca do quinto título consecutivo do Campeonato Italiano, a Inter de Milão decepcionou seus torcedores neste domingo, ao apenas empatar por 1 a 1 com o Bari em casa, na estreia pela competição. Jogando no Estádio San Siro, o time do técnico José Mourinho teve dificuldades para se impor diante da equipe visitante, recém-promovida à primeira divisão, e só conquistou a igualdade graças a um pênalti duvidoso convertido por Samuel Eto'o.

Com os brasileiros Júlio César, Maicon, Lúcio e Thiago Motta como titulares, a Inter chegou a ser melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu traduzir a maior posse de bola em gol. No fim da primeira etapa, ainda quase viu o Bari abrir o placar com Kutuzov. O atacante bielo-russo recebeu passe na frente e ia saindo na cara de Júlio César, sem marcação, mas pisou na bola e perdeu grande oportunidade.

O castigo para o Bari veio aos 11 minutos do segundo tempo. Principal contratação da Inter para a temporada, Eto''o converteu o pênalti sofrido por Diego Milito. Depois que o argentino foi tocado de leve e o árbitro marcou a penalidade, Eto''o cobrou com perfeição, deslocando o goleiro adversário. Com 21 minutos, ele ainda teve a chance de ampliar. Após passe de Milito, o camaronês ficou de frente para o gol na área, mas errou o chute.

Quando a Inter já parecia administrar a vitória em casa, Kutuzov se redimiu do erro no final do primeiro tempo. Com 29 minutos da etapa final, o atacante bielo-russo recebeu cruzamento rasteiro da esquerda na área, teve dificuldade para dominar, mas foi bem no arremate, vencendo Júlio César. Após o empate, o Bari ainda teve a chance da virada nos acréscimos, quando Rivas quase fez o segundo dos visitantes.

Depois do tropeço na estreia, a Inter já terá no próximo sábado o clássico contra o Milan, novamente no San Siro. Enquanto a equipe de Mourinho vem do empate em casa, o time do técnico brasileiro Leonardo começou bem o Italiano, com vitória por 2 a 1 sobre o Siena, fora de casa, neste sábado.