Eto'o marca três e Chelsea vence clássico contra o Manchester United

LONDRES - O jogo mais aguardado desta 22.ª rodada do Campeonato Inglês não teve o equilíbrio esperado. Em dia muito inspirado de Samuel Eto'o, o Chelsea derrotou o Manchester United sem maiores dificuldades, no Stamford Bridge. O camaronês lembrou seus melhores dias de Barcelona e marcou três vezes para liderar sua equipe ao triunfo por 3 a 1.

O resultado confirma o Chelsea entre os postulantes ao título inglês. A equipe está na terceira posição, com 49 pontos, e segue de perto o líder Arsenal, que tem 51, e o vice-líder Manchester City, com 50. Além disso, o time de José Mourinho abre vantagem confortável para o quarto colocado Liverpool, que tem 43.

Por outro lado, o Manchester United segue fazendo campanha irregular sob o comando de David Moyes e é apenas o sétimo colocado na tabela, com 37 pontos. Na próxima rodada, a equipe tentará a recuperação diante do Cardiff, em casa, no dia 28, terça-feira. Já o Chelsea pegará o West Ham no dia seguinte, novamente no Stamford Bridge.

O JOGO

O confronto deste domingo foi um show particular de Samuel Eto'o, que começou aos 17 minutos, com o primeiro gol do camaronês. Ele recebeu pelo lado direito, pedalou para cima de Phil Jones, cortou para o meio e bateu de esquerda. A bola ainda desviou no pé de Carrick e encobriu o goleiro De Gea, entrando no ângulo direito.

O gol não diminuiu o poder ofensivo do Chelsea, que aumentou aos 45. Ramires começou a jogada pelo meio e encontrou Cahill pela direita. O zagueiro cruzou para Eto'o, que, sozinho, só completou para o gol. A desvantagem fez o Manchester voltar com tudo para o segundo tempo, mas logo de cara a equipe sofreu mais um golpe. Após cobrança de escanteio e defesa de De Gea na cabeçada de Cahill, Eto'o fez seu terceiro, aos quatro minutos.

O Chelsea, então, finalmente relaxou e começou a tocar a bola de lado, esperando pelo fim da partida. Com o adversário desligado, o Manchester ainda conseguiu diminuir aos 33. Após boa jogada pela direita, Jones recebeu e tentou a finalização. A bola ia para fora, mas Chicharito Hernández se tacou de carrinho e marcou. Os visitantes ainda tentaram uma reação, mas já era tarde. Nos acréscimos, Vidic ainda foi expulso, enterrando de vez as chances da equipe.