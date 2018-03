Eto'o me atacou, afirma jornalista camaronês Um jornalista camaronês acusou o atacante Samuel Eto'o, do Barcelona, de tê-lo agredido e ferido durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira. Philippe Bonney, repórter da rádio Siantou, afirmou à Reuters que o jogador camaronês deu uma cabeçada em seu rosto e que vai entrar com uma ação judicial contra o atacante. O incidente aconteceu quando jornalistas dos Camarões decidiram deixar a coletiva de imprensa às vésperas do jogo de sábado entre Camarões e Cabo Verde, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em protesto pela recusa do time de dar entrevistas para repórteres locais. "Eu não posso deixar isso impune", afirmou Bonney, que disse ter sofrido lesões faciais. Porta-vozes do jogador e da Federação de Futebol de Camarões não estavam disponíveis para comentar o incidente. A rádio estatal, que também divulgou a acusação no sábado, afirmou que outros incidentes ocorreram entre jornalistas e outros jogadores da seleção de Camarões.