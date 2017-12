Eto'o nega acerto com clube russo e diz que ganhou camisa de presente

Especulado para sair do Antalyaspor, da Turquia, o camaronês Samuel Eto'o foi vítima de uma "pegadinha" nesta quinta-feira. O jogador posou com uma camisa do FC Amkar, da Rússia, que postou em sua conta no Twitter a imagem, revelando que o encontro aconteceu na Turquia e prometendo mais detalhes em breve.

A postagem foi entendida pela imprensa internacional como o anúncio da contratação do atacante, que nos últimos anos rodou por clubes periféricos do futebol europeu. Mas tudo não passou de um encontro de cortesia, promovido por Haji Hajiyev, técnico com quem Eto'o trabalho no Anzhi, também na Rússia.

Em seu site oficial, o Amkar divulgou uma nota brincando com o fato. Escreveu que Eto'o "se junta ao Amkar... para um jantar". Já Eto'o precisou se explicar no Instagram, dizendo que recebeu a camiseta como um presente de aniversário. Ele completa 36 anos em março e a camisa tem o numeral 36 nas cotas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A última boa temporada de Eto'o num grande clube europeu foi pela Inter de Milão, em 2011. Vendido ao então novo rico Anzhi, da Rússia, por 27 milhões de euros, ele depois chegou a passar pela reserva do Chelsea no início de 2014. Desde então, rodou por Everton, Sampdoria e Antalyaspor. Não desaprendeu a fazer gols - anotou 26 em uma temporada e meia na Turquia -, mas perdeu protagonismo, a ponto de sua transferência para um clube pequeno da Rússia ser tratado como verossímil.