Eto?o pede desculpas ao Real Madrid O camaronês Samuel Eto?o, artilheiro do Barcelona, resolveu pedir desculpas, nesta segunda-feira, ao Real Madrid depois de ter insultado sua ex-equipe durante as comemorações do título espanhol conquistado pelo time da Catalunha. De posse de um microfone, Eto?o cantou ?Madrid, cabrón, saluda al campeón? - em português: ?Madrid, corno, saúda o campeão?. ?Peço desculpas ao sócios, ao clube de Madri e a todos aqueles que podem ter se sentido ofendidos. Nunca na minha vida quis faltar o respeito ao Real Madrid. Ontem era um momento de alegria e cantei. Nada mais que isso?, disse o camaronês. Eto?o foi contratado pelo Real Madrid em 1996, quando tinha apenas 15 anos de idade. ?Não creio que foi algo de propósito e devemos entendê-lo pelo contexto da situação. Era uma festa com uma euforia desenfreada. Mas claro que a atitude dele não se justifica?, afirmou o presidente do Barcelona, Joan Laporta.