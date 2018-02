Eto'o recebe alta após cirurgia e pode voltar ao Barcelona O atacante camaronês do Barcelona Samuel Eto'o recebeu alta médica e está à disposição do técnico Frank Rijkaard para as próximas partidas da equipe, informou o clube espanhol nesta terça-feira. O jogador, de 26 anos, precisou ser operado após ter sofrido rompimento parcial do tendão da perna direita no dia 28 de agosto, durante vitória do Barça por 5 x 0 sobre a Inter de Milão num jogo amistoso. Eto'o, que só disputou uma partida do Campeonato Espanhol nesta temporada, estará disponível para os últimos quatro jogos do time em 2007: Deportivo La Coruña; Valencia e o clássico com o Real Madrid, pelo Espanhol, e contra o alemão Stuttgart pela Liga dos Campeões.