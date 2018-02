Eto'o recebe alta e pode voltar neste fim de semana

O atacante camaronês Samuel Eto'o, do Barcelona, recebeu nesta terça-feira alta médica, segundo informou o clube. Embora já viesse se exercitando com normalidade junto a seus companheiros, o jogador recebeu só nesta terça alta oficial do departamento médico. Ele pode reaparecer já no próximo domingo, contra o Deportivo La Coruña, após três meses afastado dos campos devido à ruptura parcial de um tendão da perna direita durante uma partida com a Inter de Milão. O retorno do camaronês à equipe coincide com o desfalque, durante pelo menos duas semanas, do atacante francês Thierry Henry, que decidiu não jogar até recuperar-se totalmente das dores na coluna vertebral que vinha sofrendo de maneira crônica.