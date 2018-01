Eto?o renova com o Barcelona até 2010 O camaronês Samuel Eto?o acertou, nesta quarta-feira, a sua renovação de contrato com o Barcelona até 2010. O atacante, vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, é o terceiro titular a ampliar o compromisso com o clube catalão - os primeiros foram o português Deco e o espanhol Xavi. Os juniores Abella e Messi, este argentino, também já renovaram. Com 24 anos, Eto?o chegou a recusar uma proposta do Chelsea, atual campeão inglês. ?O mais importante neste momento é que ganhemos a próxima Liga dos Campeões?, disse o camaronês, durante a entrevista coletiva para anunciar a prorrogação de seu contrato. A direção do Barcelona se preocupa, agora, com as renovações do meia brasileiro Ronaldinho Gaúcho, ídolo na Catalunha, e do treinador holandês Frank Rijkaard.