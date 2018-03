Etti abre 6 pontos sobre vice-líderes O Etti Jundiaí (53 pontos) continua caminhando a passos largos rumo à elite do futebol paulista. Apesar de ter enfrentando um adversário difícil, venceu o Olímpia (33), por 1 a 0, neste domingo cedo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O time, dirigido por Giba, agora tem 53 pontos na liderança isolada da Série A-2, seis a mais que os vice-líderes, Santo André e Juventus. O gol da vitória do líder foi marcado por Anderson, ainda no primeiro tempo. O campo molhado prejudicou bastante o futebol técnico do Etti, que no segundo tempo soube administrar o resultado. Pela contas da comissão técnica, faltam apenas mais nove pontos para o time, finalmente, integrar a principal divisão do futebol paulista. No ABC, o Santo André (47) chegou à vice-liderança ao empatar com o Sãocarlense (29), em 2 a 2, levando o ponto extra na cobrança de penalidades máximas - 2 a 1. No tempo normal, Adeílson marcou os gols do Santo André, enquanto Marlon e Nelson anotaram p ara o time visitante. Quem voltou a vacilar foi o Ituano (47) que empatou sem gols com o Araçatuba (35) que levou a melhor na cobrança de pênaltis, por 3 a 2. Uma chuva de gols em São José do Rio Preto, no clássico da cidade. O Rio Preto (36) goleou o América (36), por 5 a 1, numa manhã que deu tudo certo para o Rio Preto, agora empatado com o rival em pontos na quinta posição. Os gols do Rio Preto foram marcados por Guin (2), Fábio Zeni (2) e Fabiano, com Jales diminuindo para América. O atacante Guin é o artilheiro da competição com 18 gols. O Mirassol (32) continua em franca recuperação, vencendo em casa o Nacional (32), por 3 a 2. O time orientado por Luis Carlos Martins está saindo da zona de rebaixamento, com gols marcados por Luiz Gustavo, Henrique e Adriano. Para o Nacional marcaram Ney Bala e Adriano. Na zona do rebaixamento, o Comercial (26) deu novo vexame ao perder, em casa, para o Paraguaçuense (27), por 3 a 0, com gols de Rafael (2) e Roque.Em São José dos Campos, o São José (20) ganhou uma sobrevida ao vencer o Bragantino (26), outro ameaçado, por 1 a 0, com gol do zagueiro Renato Carioca. Mas o time do Vale do Paraíba ainda é o lanterna da Série A-2, faltando seis rodadas para o término da competição. Os resultados: Araçatuba (3) 0 x 0 (2) Ituano; Etti Jundiaí 1 x 0 Olímpia; Santo André (2) 2 x 2 (1) Sãocarlense; São José 1 x 0 Bragantino; América 1 x 5 Rio Preto; Mirassol 3 x 2 Nacional, Comercial 0 x 3 Paraguaçuense e Juventus 5 X 1 Francana. Classificação: 1) Etti Jundiaí - 53 pontos; 2) Santo André e Juventus - 47; 4) Ituano - 46; 5) América e Rio Preto - 36 ; 7) Araçatuba - 35; 8) Olímpia - 33; 9) Nacional e Mirassol - 32; 11) Francana- 32; 12) Sãocarlense - 29; 13) Paraguaçuense 27; 14) Comercial e Bragantino - 26; 16) São José - 20.