Etti contrata zagueiro Márcio Santos O Jundiaí encerrou seu ciclo de contratações no Torneio Rio-São Paulo com o acerto com um tetracampeão do mundo: o zagueiro Márcio Santos. Aos 34 anos ele chega ao estádio "Jaime Cintra" para comandar a defesa do time que sonha em se classificar para as semifinais da competição. Quinta-feira a diretoria anunciou a contratação do atacante Cléber, da Portuguesa de Desportos. Desta maneira, são quatro reforços importantes para o técnico Giba. Na semana passada, estrearam contra o Vasco da Gama, os meias Jackson e Bechara. O mais contente é mesmo o técnico Giba: "Vamos ganhar muito em qualidade técnica, o que é necessário dentro de uma competição de alto nível em que participamos", comentou. Mesmo não querendo se expor, o técnico acredita que agora seu time pode deixar para trás o medo de rebaixamento e sonhar com uma vaga nas semifinais. "Nosso grupo ficou forte e pode surpreender muita gente", completou. O novo reforço também está entusiasmado com a chance. Desde que deixou o Santos ele não conseguiu se firmar em nenhum clube no Brasil. Ano passado disputou o Campeonato Brasileiro pelo Gama-DF, mas sem convencer acabou deixando o clube. Depois acertou um contrato milionário, de apenas três meses, na Coréia do Sul. "Quero provar a muita gente que ainda tenho condições de jogar em grandes clubes", observou o novo reforço que espera estar em forma dentro de 10 dias. Mas ele surpreendeu ao afirmar que seu desejo é voltar à seleção brasileira. "Sei que posso ir à Copa", confessou. O zagueiro é um antigo desafeto do técnico Giba. Quando os dois trabalhavam no Santos em 2000, o jogador acabou pedindo dispensa por não aceitar o banco de reservas. Mas segundo o próprio treinador, tudo isso já faz parte do passado . "O Márcio é um bom jogador. Sua experiência vai nos ajudar no Torneio Rio-São Paulo", disse o técnico. Márcio Santos está de volta ao interior, onde se destacou em 1990, pelo Novorizontino, vice-campeão paulista. Ele também defendeu o Inter-RS, Botafogo-RJ, São Paulo e Santos, no Brasil, com uma passagem pela Fiorentina, da Itália. Sua principal conquista é mesmo o tretacampeonato mundial nos Estados Unidos pelo Brasil. O Etti Jundiaí volta a campo neste sábado à tarde, em casa, diante do Fluminense. O time soma seis pontos e precisa da vitória para não se distanciar dos primeiros colocados.