Etti defende a liderança da Série A2 O Etti Jundiaí entra em campo amanhã contra o América, defendendo a liderança do Campeonato Paulista da Série A2. O Etti está na primeira colocação, somando 46 pontos, seguido de perto pelo Ituano, que soma 45 pontos. O time de Jundiaí está empolgado depois da goleada de 7 a 0 sobre o Comercial e quer festejar com sua torcida seus 92 anos de vida. Dirigido por Giba, ex-Santos, o Etti é o grande favorito para garantir o acesso à elite na próxima temporada. O regulamento vai garantir o acesso dos dois primeiros colocados. O América venceu o lanterna São José, por 4 a 2, na primeira vitória do técnico Juninho Fonseca. Outra partida movimenta a rodada da Série A2 neste sábado: o Nacional recebe o Sãocarlense, no estádio Nicolau Analyon. O Nacional vem de derrota por 3 a 1 para o Ituano. O Sãocarlense, do técnico Wálter Gama, também busca a recuperação na competição, porque foi derrotado opor 2 a 1 sobre a Francana. Confira os jogos deste domingo: Araçatuba x Juventus; Santo André x Mirassol; São José x Comercial; Bragantino x Paraguaçuense; Rio Preto x Olímpia e Francana x Ituano.