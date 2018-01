Etti derrota Francana nos pênaltis Apesar de jogar em casa, o Etti Jundiaí (25 pontos) apenas empatou, por 1 a 1, contra a Francana (15), pela 12a rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, concluída neste domingo. Mas, nos pênaltis, o líder Etti venceu por 2 a 1. Porém, a perda de um ponto possibilitou a aproximação do Ituano (24), que agora é o segundo colocado. Porém, o Santo André (21), que teve seu jogo contra o Rio Preto, o qual vencia por 1 a 0, interrompido aos 18 minutos do primeiro tempo, devido às fortes chuvas que caíram no ABC, também poderá encostar - o jogo será realizado nesta segunda-feira, às 16 horas. O Ituano, mesmo jogando fora de casa, demonstrou que está em ascensão desde a chegada do técnico João Francisco, que venceu as três partidas que dirigiu. Dessa vez, a vítima foi o América (19), em São José do Rio Preto, que perdeu por 4 a 2. O América, aliás, continua sua sina: não vence desde a saída de Vica. Quem também está reagindo, novamente, é o Olímpia (22), dono do melhor ataque (30 gols), que bateu o Mirassol (13), por 3 a 1, fora de casa. Os demais jogos de hoje envolveram os times que estão no bloco intermediário e na zona de rebaixamento. Em Ribeirão Preto, o Comercial (13) venceu o Sãocarlense (16) por 2 a 0 e melhorou a sua situação, deixando a penúltima posição para o Mirassol. O Araçatuba (19), em casa, superou o Bragantino (15), que está novamente entrando no grupo dos desesperados, por 2 a 1. No Vale do Paraíba, o lanterna São José (9) tropeçou mais uma vez, ao perder por 3 a 1 para o Nacional (18). No sábado (31), na Rua Javari, o Juventus (23) venceu o Paraguaçuense (14) por 3 a 2, resultado que lhe deu a liderança temporária, até o complemento da rodada, ocorrido hoje.