Etti derrota Juventus em amistoso Em jogo amistoso realizado hoje em Jundiaí, o Etti, campeão da segunda divisão do futebol paulista, derrotou o Juventus por 3 a 1. A partida, realizada no campo da Siemens, serviu de preparativo para a equipe jundiaiense que deverá disputar a Série C ou B do Campeonato Brasileiro (a decisão deve sair nesta semana). Calil (2) e Lauro marcaram para o Etti/Jundiaí, enquanto Lucaian descontou para o Juventus. "Um jogo com essas características é sempre melhor do que um simples treinamento, porque mantém ligado o espírito competitivo da equipe. Além disso, deu para movimentar todos os jogadores, pois utilizei a equipe titular no primeiro tempo e os reservas no segundo. Temos que manter o pique até o início do Brasileiro", disse o treinador Giba do Etti/Jundiaí.