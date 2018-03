Etti e Ituano disparam na Série A-2 A briga pela liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 está, após a realização da 18ª rodada, restrita a Etti Jundiaí e Ituano, que voltaram a vencer neste domingo cedo. O Etti Jundiaí chegou aos 40 pontos depois de vencer o Juventus (34) por 2 a 0, com gols do veterano Vágner Mancini e de Nenê. O time dirigido por Giba voltou a mostrar bom futebol, alcançando sua quinta vitória seguida e mantendo a liderança isolada. Na vice-liderança está o Ituano (39), que venceu o Bragantino (20) por 2 a 1. Os gols do Ituano foram marcados por Zé Luis e pelo atacante Fernando Gaúcho que marcou seu 11º gol, cobrando pênalti. O meia Rogerinho descontou para o Bragantino, penúltimo colocado e ameaçado pelo rebaixamento. O Santo André, agora sob o comando de Luiz Carlos Ferreira, conseguiu uma expressiva goleada sobre o Comercial, por 5 a 3, em pleno estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A derrota causou a demissão do técnico comercialiano Carbone, uma vez que o time continua com 20 pontos e ameaçado pelo descenso. O Santo André (31) ainda sonha em encostar nos líderes e brigar pelo acesso. O ataque do time do ABC foi comandado por Sandro Gaúcho, que marcou dois gols. Adeilson, Sérgio Soares e Moreno completaram o placar. Para o Comercial marcaram Aderaldo, Wagner e Guto. Em São José do Rio Preto, o América (30) foi surpreendido pelo Araçatuba (25), que venceu por 1 a 0, com gol de André Cunha, no final do primeiro tempo. O outro time da cidade, o Rio Preto, fez bonito fora de casa, ao vencer o Sãocarlense, por 2 a 1. Alexandre e Guin marcaram para o Rio Preto (26), enquanto André fez o gol de honra do Sãocarlense (23). O atacante Guin é o artilheiro da competição com 16 gols. A Francana (24), agora sem Paulo Egídio, venceu a Paraguaçuense, por 3 a 1, com gols de Wagner e Pereira (2). O gol da Paraguaçuense (18) foi marcado por Carlos Zara. Quem voltou a decepcionar foi o lanterna São José (15) que perdeu em casa para o Mirassol (22) que deu um salto para fugir das últimas posições, com gols de Andradina e Nascimento. No sábado, o Olímpia (31) surpreendeu o Nacional (28), na capital, por 3 a 1. Resultados - Etti Jundiaí 2 X 0 Juventus, Ituano 2 X 1 Bragantino, Comercial 3 X 5 Santo André, Francana 3 X 1 Paraguaçuense, Sãocarlense 1 X 2 Rio Preto, São José 0 X 2 Mirassol, América 0 X 1 Araçatuba e Nacional 1 X 3 Olímpia. Classificação - 1) Etti Jundiaí 40; 2 )Ituano 39; 3) Juventus 34; 4) Olímpia e Santo André 31; 6) América 30; 7) Nacional 28; 8) Rio Preto 26; 9) Araçatuba 25; 10) Francana 24; 11) Sãocarlense 23; 12) Mirassol 22; 13) Comercial e Bragantino 20; 15)Paraguaçuense 18; 16) São José 15.